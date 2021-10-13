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Kosova'daki çatışmada 7 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kosova'daki çatışmada 7 kişi yaralandı

Kosova'nın Mitrovica kentinde polisin kaçakçılığa karşı gerçekleştirdiği operasyona Sırpların tepki göstermesi sonucu çıkan çatışmada 1'i Sırp, 6'sı polis olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Kosova'nın Mitrovica kentinde polisin kaçakçılığa karşı gerçekleştirdiği operasyona Sırpların tepki göstermesi sonucu çıkan çatışmada 1'i Sırp, 6'sı polis olmak üzere 7 kişi yaralandı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosovalı Sırpların temsilcileriyle görüşmek için Raska kasabasına gitti.

Kosova'da başkent Priştine, İpek ile Mitrovitsa kentinin kuzey ve güney bölgesinde kaçakçılık operasyonları düzenlenirken, Mitrovica'daki operasyonlarda polis Sırpların tepkisiyle karşılaştı. Kosova polisinden yapılan açıklamada, Priştine, İpek ve Mitrovica'nın güneyindeki operasyonların sorunsuz geçtiği, kuzeyindeki operasyonda ise polisin Sırpların direnciyle karşılaştığı ifade edildi. Farklı suç gruplarının barikatlar kurarak gümrük ve polis memurlarının görevlerini engellemek için şok ve el bombası kullandığı, 6 polis memurunun yaralandığı aktarıldı. Araçların kundaklanması sonucu hasar gördüğü, polisin yasal yollarla duruma müdahalede bulunduğu kaydedildi. Olaylara karışan 1 sivilin de yaralandığı belirtilirken, aralarında Arnavut, Boşnak ve Sırpların bulunduğu 8 Kosova vatandaşının gözaltına alındığı duyuruldu. Ayrıca polis tarafından farklı bölgelerde yapılan operasyon kapsamında maddi delil niteliği taşıyan yüz binlerce Euro değerindeki çeşitli kaçak mal ve delile el konulduğu, operasyonların sona erdiği ifade edildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kosova sınırına gitti

Sırbistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic Kosovalı Sırpların temsilcileriyle görüşmek için Raska kasabasına gitmek üzere başkent Belgrad'dan ayrıldı.

Kosova Başbakanı: "Suç ve suç örgütlerine müsamaha gösterilmeyecek"

Kosova Başbakanı Albin Kurti ise ülkenin kuzeyinde yaşanan gerginliğe yönelik, "Suç ve suç örgütlerine müsamaha gösterilmeyecek. Mücadele edeceğiz ve kaçakçılığı durduracağız" ifadelerini kullandı. - PRİŞTİNE

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