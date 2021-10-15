Köşk MYO'da Kütüphane Oryantasyon Programı Düzenlendi Üniversitemiz Köşk Meslek Yüksekokulu'na yeni kayıt öğrenciler için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 12 Ekim 2021 tarihinde "Kütüphane Oryantasyon Programı" gerçekleştirildi.

Kütüphane ve kütüphane kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen oryantasyon programında, başlangıç düzeyinde akademik ve bilimsel kaynakların kullanımına yönelik bilgi verildi. Eğitim, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

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