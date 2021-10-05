Köşk Belediye Meclisi'nde buruk toplantı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Köşk Belediye Meclisi'nde buruk toplantı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Köşk Belediye Meclisi'nde buruk toplantı

Köşk Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı birinci oturumunda geçtiğimiz günlerde vefat eden İyi Parti, Köşk ve Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Haydar Tunç'un anılmasıyla, meclis toplantı salonu duygulu anlara sahne oldu.

Köşk Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı birinci oturumunda geçtiğimiz günlerde vefat eden İyi Parti, Köşk ve Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Haydar Tunç'un anılmasıyla, meclis toplantı salonu duygulu anlara sahne oldu.

Meclis toplantısında, 19 Eylül 2021 akşamı evinde geçirdiği kalp krizi neticesinde vefat eden Köşk esnaflarından ve İyi Parti Meclis Üyesi Haydar Tunç'un her zaman oturduğu masasına çiçek konuldu.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, mecliste yaptığı konuşmada Haydar Tunç'un vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek; "Merhum Haydar Tunç abimiz, Köşk'ümüzü güzelleştirmek, Köşk'e hizmet etmek adına gerek büyükşehir belediye gerekse ilçemiz meclisinde bütün gayretini ortaya koydu. Bizimle ve toplumla olan diyalogu herkesin zihninde güzel bir intiba bıraktı. Partilerimiz farklı olsa da ilçemizi güzelleştirmek için uyum içinde çalıştığımız, sevdiğimiz, çok iyi anlaştığımız bir mesai arkadaşıydı. İlçemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı biz kendisinden razıyız, Rabbimde kendisinden razı olsun. Allah, yakınlarına ve sevenlerine uzun ömürler ve sabırlar ihsan eylesin" diyerek, Haydar Tunç'un vefatıyla Köşk Belediyesi Meclis üyesi olan Yüksel Dönmezer'e ve Büyükşehir Belediye Meclisine giden Mustafa Latif Orhan'a başarılar diledi. - AYDIN

Köşk Belediye Meclisi'nde buruk toplantı

Köşk Belediye Meclisi'nde buruk toplantı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Varank Necmettin Erbakan
Magazin Bergen Düm Tek Tek Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Köşk Belediye Meclisi'nde buruk toplantı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 17:44:50. #1.13#