Korse içerisine gizlenmiş 478,6 gram altın ele geçirildi - Haberler
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Korse içerisine gizlenmiş 478,6 gram altın ele geçirildi

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Korse içerisine gizlenmiş 478,6 gram altın ele geçirildi

Kilis'te Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda bir kişinin belindeki korse içerisine gizlenmiş 478,6 gram altın ele geçirildi.

KİLİS (AA) - Kilis'te Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda bir kişinin belindeki korse içerisine gizlenmiş 478,6 gram altın ele geçirildi.

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan bir kişide üst araması yaptı.

Ekipler, söz konusu kişinin bel kısmında bulunan korse içerisine gizlenmiş 478,6 gram altın buldu.

Şüpheli hakkında Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikat başlatıldı.

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri
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