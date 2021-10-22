KORSAN OTOPARKÇILAR YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince Kadıköy ilçesinde korsan otoparkçılık (değnekçilik) yapan şahıslar üzerine yapılan denetimlerde, bölgede bulunan bir sokak üzerine park etmek isteyen araç sürücülerinin yanına gelerek otopark ücreti istediği tespit edilen S.Ç. ve F.Ç. isimli şahıslar görevliler tarafından yakalandı.

Yakalanan şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.

- İstanbul