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KORSAN OTOPARKÇILAR YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KADIKÖY'de korsan otoparkçılık yapan şahıslara yönelik denetim yapıldı.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY'de korsan otoparkçılık yapan şahıslara yönelik denetim yapıldı. Denetim kapsamında iki şahıs, görevliler tarafından yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince Kadıköy ilçesinde korsan otoparkçılık (değnekçilik) yapan şahıslar üzerine yapılan denetimlerde, bölgede bulunan bir sokak üzerine park etmek isteyen araç sürücülerinin yanına gelerek otopark ücreti istediği tespit edilen S.Ç. ve  F.Ç. isimli şahıslar görevliler tarafından yakalandı.

Yakalanan şahıslar hakkında  adli işlemler başlatıldı.

- İstanbul

KORSAN OTOPARKÇILAR YAKALANDI

KORSAN OTOPARKÇILAR YAKALANDI

KORSAN OTOPARKÇILAR YAKALANDI
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