Koronavirüsten ölen 15 Temmuz gazisi, Şanlıurfa'da toprağa verildi

ŞANLIURFA (DHA) - DARBE girişimi sırasında, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda tankları egzozuna kıyafetlerini tıkayıp, durduran gazi Mehmet Şükrü Kıntaş (42) koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Kıntaş, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'na giden ve tankları egzozuna kıyafetlerini tıkayarak durduran gazi Mehmet Şükrü Kıntaş, koronavirüs nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti. 5 çocuk babası Kıntaş'ın cenazesi, memleketi Şanlıurfa'ya getirildi. Lokanta işletmeciliği yapan Kıntaş için Yusuf Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Mehmet Şükrü Kıntaş'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Bediüzzaman Mezarlığı'nda toprağa verildi.