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Koronavirüs tedavisi gören doktor, aşı çağrısında bulundu

Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Sağlık
Koronavirüs tedavisi gören doktor, aşı çağrısında bulundu

ADIYAMAN'da, koronavirüs tedavisi gören Patoloji Uzmanı Siraç Erten, (41), vatandaşlara aşı olun çağrısında buldu.

ADIYAMAN'da, koronavirüs tedavisi gören Patoloji Uzmanı Siraç Erten, (41), vatandaşlara aşı olun çağrısında buldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, sosyal medya hesabından videosunu paylaştığı Erten, aşı olmayı ihmal ettiğini, yaklaşık bir aydır tedavi gördüğünü belirterek, "Herkesten ricam aşılarını olsunlar bu Covid-19'a karşı tedbir alsınlar" dedi.

Adıyaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi doktorlarından Patoloji Uzmanı Siraç Erten, yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle başvurduğu hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Durumu ağırlaşan 3 çocuk babası Erten, çalıştığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Yaklaşık bir aylık tedavinin ardından iyileşme sürecine giren Siraç Erten,'in yoğun bakım ünitesinde yattığı sırada, vatandaşlara aşı olun çağrısında bulunduğu videoyu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

'HERKESTEN RİCAM AŞILARINI OLSUNLAR'

Covid-19 aşısını ihmal ettiğini ve pişmanlık duyduğunu belirten ve herkesten aşılarını olmasını isteyen Dr. Siraç Erten, "Herkese merhabalar, ben bir hekim olarak Covid-19 aşısını ihmal etmiştim. Covid-19 hastalığına yakalandım ve bu süreçte akciğerlerim ağır hasarlar aldı. Yaklaşık 1 aydır gördüğüm tedavi ile toparlandım. Hala tedavi almaya devam ediyorum. Çocuklarıma, aileme hasret kaldım bu süreçte. Herkesten ricam aşılarını olsunlar bu Covid-19'a karşı tedbir alsınlar" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Son Dakika Haberleri
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