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Son dakika haberi | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 33 bin 860 oldu

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Son dakika haberi | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 33 bin 860 oldu

Son dakika haberi: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 33 bin 860 olduSAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 33 bin 860 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 357 bin 636 testte 33 bin 860 vaka tespit edildi. 237 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 110 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 357 bin 636 testte 33 bin 860 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 237 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 110 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 88, 2'nci doz ortalaması yüzde 75,10 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 54 milyon 624 bin 841, 2'nci dozda 46 milyon 617 bin 72 ve 3'üncü dozda 10 milyon 796 bin 682 olmak üzere toplam 112 milyon 941 bin 94 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Kırklareli, Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur olurken, 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt oldu.

'AŞILANMA HIZINDA DURAĞANLIK VAR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Son günlerde aşılanma hızında durağanlık var. Vaka sayılarının yüksekliği aşı konusunda bir tereddüt uyandırmış olabilir mi? Ama şunu unutmayın: Kovid-19'u aşı sayesinde, adeta grip gibi atlatanların sayısı artık bunlarla yarışıyor. Kayıplarımızın çoğuysa tam doz aşı olmayanlar" dedi.

Haber :  ANKARA,


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