Son dakika haberi | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 33 bin 860 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 33 bin 860 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 357 bin 636 testte 33 bin 860 vaka tespit edildi. 237 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 110 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 357 bin 636 testte 33 bin 860 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 237 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 110 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Son günlerde aşılanma hızında durağanlık var. Vaka sayılarının yüksekliği aşı konusunda bir tereddüt uyandırmış olabilir mi? Ama şunu unutmayın: Kovid-19'u aşı sayesinde, adeta grip gibi atlatanların sayısı artık bunlarla yarışıyor. Kayıplarımızın çoğuysa tam doz aşı olmayanlar" dedi.

Haber : ANKARA,

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