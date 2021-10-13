Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 31 bin 248 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 361 bin 164 testte 31 bin 248 vaka tespit edildi. 236 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 331 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 361 bin 164 testte 31 bin 248 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 236 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 331 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "31 bin 248 kişinin Kovid-19 testi pozitif. Bu sayı büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde vefat sayılarına yansıyacak. Bazı kişiler hastalığı ağır geçirecek, yoğun bakıma ihtiyaç duyacak. Tam doz aşının bunları büyük oranda önlediğini biliyoruz. Tedbirlerin sonuç verdiğine tanığız" dedi.

Haber : ANKARA,

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