Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 30 bin 862 oldu (2) - Haberler
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 30 bin 862 oldu (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 30 bin 862 oldu (2)

'KIRŞEHİR MAVİ KATEGORİSİNDE'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kırşehir'de ikinci doz aşı oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını belirterek, "Kırşehir, mavi kategorisinde.

KIRŞEHİR (DHA) - 'KIRŞEHİR MAVİ KATEGORİSİNDE'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kırşehir'de ikinci doz aşı oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını belirterek, "Kırşehir, mavi kategorisinde. Bu oranı yükseltmeye devam etmeli, zamanı gelen aşılarımızı hiç aksatmadan yaptırmalıyız. Geç kalmak, risk almaktır" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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