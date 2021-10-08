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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 30 bin 201 oldu (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 30 bin 201 oldu (2)

'MERSİN MAVİ, HAKKARİ SARI OLDU'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci doz aşı oranlarında Mersin'in yüzde 75, Hakkari'nin yüzde 65'lik oranın üzerine çıktığını duyurdu.

HAKKARİ (DHA) - 'MERSİN MAVİ, HAKKARİ SARI OLDU'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci doz aşı oranlarında Mersin'in yüzde 75, Hakkari'nin yüzde 65'lik oranın üzerine çıktığını duyurdu. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kovid-19'a karşı güçleniyoruz. İkinci doz aşı oranı bugün Mersin'de yüzde 75'i geçti. Mavi il sayımız 26. Toplum bağışıklığı için, bütün iller, ikinci doz aşı oranında yarışalım. Hakkari'nin yeni hedefi mavi. İkinci doz aşı oranı bugün yüzde 65'in üzerine çıktı. Bu orana göre, haritadaki rengi sarı. Kovid- 19'a karşı, Hakkari'nin tüm Türkiye'ye mavi haberini vermesini bekliyoruz."


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Haber: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 30 bin 201 oldu (2) - Haberler
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