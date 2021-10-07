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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 30 bin 19 oldu (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 30 bin 19 oldu (2)

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 30 bin 19 oldu (2)ANKARA MAVİ KATEGORİYE GEÇTİSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da koronavirüs aşılarında ikinci doz oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını açıkladı.

ANKARA (DHA) - Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 30 bin 19 oldu (2)

ANKARA MAVİ KATEGORİYE GEÇTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da koronavirüs aşılarında ikinci doz oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını açıkladı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19'a karşı güçleniyoruz. İkinci doz aşı oranı bugün Ankara'da da yüzde 75'i geçti. Mavi il sayımız 25. Toplum bağışıklığı için 81 il, ikinci doz aşı oranında yarışalım" dedi.

Bakan Koca, koronavirüs kaynaklı ölümlere ilişkin ise şu açıklamada bulundu:

"Dün 236, bugün 217, her gün birbirinden çok farklı hayat hikayeleri son buluyor. Kovid-19 kaynaklı, önlenebilir sebeplere bağlı ölüme karşı duyarlı olalım. Tedbirlere uyup, aşımızı olarak kendi hayatımızı ve başkalarını koruyalım."

Haber :  ANKARA,


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