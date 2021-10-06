Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 30 bin 438 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 358 bin 64 testte 30 bin 438 vaka tespit edildi. 236 kişi hayatını kaybederken, 31 bin 413 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 358 bin 64 testte 30 bin 438 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 236 kişi hayatını kaybederken, 31 bin 413 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayıları neden düşmüyor? Sebeplerden üçü: Toplumsal hareketlilik çok arttı. Dışarıda, ortak mekanlarda tedbire önem verilmiyor, hastalığın yayılma ortamları çok fazla. Toplum bağışıklığını henüz sağlamış değiliz. Ne yapmalıyız? Tedbirlere uymalı, aşılarımızı tamamlamalıyız" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri