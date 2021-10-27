Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 643 oldu (2)
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Sağlık
KOCAELİ MAVİ KATEGORİYE GEÇTİBakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamanın devamında Kocaeli'nin Koronavirüs Risk Haritasında mavi kategoriye geçtiğini belirterek, "Kocaeli ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak Mavi kategorisine geçti.
KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ MAVİ KATEGORİYE GEÇTİ
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamanın devamında Kocaeli'nin Koronavirüs Risk Haritasında mavi kategoriye geçtiğini belirterek, "Kocaeli ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak Mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız" ifadelerini kullandı.
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri
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