Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 643 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 356 bin 636 testte 29 bin 643 vaka tespit edildi. 215 kişi hayatını kaybederken, 31 bin 467 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 356 bin 636 testte 29 bin 643 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 215 kişi hayatını kaybederken, 31 bin 467 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19, kronik hastalıklarla bir araya geldiğinde ağır geçirilmesi ihtimali artıyor. Aşı bu ihtimale karşı tabloyu büyük oranda değiştiriyor. Kronik hastalığınız varsa aşı konusunda özenli olun. İstenilen sonucun dozlar tam olduğunda alındığını unutmayın" dedi.

Haber : ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet