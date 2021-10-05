Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 802 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 355 bin 564 testte 29 bin 802 vaka tespit edildi. 228 kişi hayatını kaybederken, 32 bin 269 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 355 bin 564 testte 29 bin 802 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 228 kişi hayatını kaybederken, 32 bin 269 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın, ister dışarıda, ister kapalı mekanda yolunuz kalabalık bir yere düşerse çevrenize bakın. Kaçımız maskemizi takmış, kaçımız takmamışız? Sosyal mesafe kuralına uyum çabası var mı? Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşılarımızı olmalı ve kurallara uymalıyız" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri