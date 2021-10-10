Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 370 oldu (2) - Haberler
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 370 oldu (2)

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Sağlık
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 370 oldu (2)

KASTAMONU MAVİ KATEGORİYE GEÇTİSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kastamonu'da ikinci doz aşı olanların oranının yüzde 75'i geçtiğini belirterek, "Kovid-19'a karşı güçleniyoruz.

KASTAMONU (DHA) - KASTAMONU MAVİ KATEGORİYE GEÇTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kastamonu'da ikinci doz aşı olanların oranının yüzde 75'i geçtiğini belirterek, "Kovid-19'a karşı güçleniyoruz. İkinci doz aşı oranı bugün Kastamonu'da yüzde 75'i geçti. Mavi il sayımız 27. Toplum bağışıklığı için, bütün iller, ikinci doz aşı oranında yarışalım!" ifadelerini kullandı.

'HER 4 KİŞİDEN 3'ÜMÜZ 2 DOZ AŞIMIZI YAPTIRDIK'

Bakan Koca, açıklamasının devamında ise her 4 kişiden 3'ünün ikinci doz aşısını yaptırdığını da belirterek '4, 3, 2 sizce ne demek? "Her 4 kişiden 3'ümüz 2 doz aşımızı yaptırdık!" demek. Bu illerin sayısı bugün itibariyle 27. Geride kalan 54 il hızlı hareket etmeli!" dedi.


Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 370 oldu (2)

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