Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 370 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 344 bin 280 testte 28 bin 370 vaka tespit edildi. 196 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 772 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid-19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 344 bin 280 testte 28 bin 370 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 196 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 772 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından vaka sayılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek?' Bugünkü sayıya bakalım: 28 bin 370. Covid-19 sebebiyle hastaneye yatanların sayısı ise 1283. Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşının sonucunu hastalığın hafif geçirilmesinde görüyoruz. Vaka sayısı? Aşı artıyor ama tedbir azaldı!" ifadelerine yer verdi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri