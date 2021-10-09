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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 645 oldu (2)

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Sağlık
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 645 oldu (2)

SİİRT KIRMIZIDAN TURUNCUYA GEÇTİBakan Koca, yaptığı açıklamanın devamında Siirt'in Kırmızı kategoriden Turuncu kategoriye geçtiğini belirterek "Tek değişiklik Siirt'te!

SİİRT (DHA) - SİİRT KIRMIZIDAN TURUNCUYA GEÇTİ

Bakan Koca, yaptığı açıklamanın devamında Siirt'in Kırmızı kategoriden Turuncu kategoriye geçtiğini belirterek "Tek değişiklik Siirt'te! İkinci doz aşı oranında yüzde 55'i aşarak Kırmızıdan Turuncuya geçmesi, bizim için neredeyse Maviye geçmesi gibi kıymetli. Teşekkür ederiz Siirt!" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 645 oldu (2) - Haberler
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