Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 663 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 351 bin 152 testte 27 bin 663 vaka tespit edildi. 232 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 824 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 351 bin 152 testte 27 bin 663 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 232 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 824 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İkinci doz aşı oranının Türkiye genelinde yüzde 77,5'i geçmesi gurur duyulacak bir toplumsal başarıdır. Halen 56 ilimiz ülke ortalamasının altında, bazı illerde fark büyük. Aşıyla birlikte tedbirlerin de önemli olduğunu unutmamalıyız" dedi.