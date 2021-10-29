Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 24 bin 409 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 351 bin 373 testte 24 bin 409 vaka tespit edildi. 209 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 846 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 351 bin 373 testte 24 bin 409 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 209 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 846 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gebe ölümleri 2020'de salgın öncesi yıla göre yüzde 52 artmıştı. Bu yılsa geçen yıla oranla yüzde 50 daha fazla anne adayını Covid-19 sebebiyle kaybettik. Kaybettiğimiz gebelerin yüzde 99'u aşısızdı. Gebelerde aşılanma oranı maalesef oldukça çok düşük. Bebekler doğmalı, anneler yaşamalı" dedi.