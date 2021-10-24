Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 24 bin 792 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 338 bin 536 testte 24 bin 792 vaka tespit edildi. 195 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 403 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 338 bin 536 testte 24 bin 792 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 195 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 403 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tablo, belirtileri ciddi veya hafif, aramızdan 24 bin 792 kişiye daha virüs bulaştığını söylüyor. Aşılı olanların hastalığı genellikle hafif geçirdiğini biliyoruz. Aşı vücudu önceden korumaya alıyor. Risklere karşı dikkatli, aşınızı yaptırarak da hastalığa karşı baştan güçlü olun" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri