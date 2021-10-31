Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 948 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 347 bin 362 testte 23 bin 948 vaka tespit edildi. 201 kişi hayatını kaybederken, 26 bin 175 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 347 bin 362 testte 23 bin 948 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 201 kişi hayatını kaybederken, 26 bin 175 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 3 milyon kişi zamanı gelen üçüncü doz aşısını henüz yaptırmadı. Bilim insanları üçüncü dozu Koruma Kalkanı Dozu şeklinde adlandırıyor. Üçüncü doz aşınızı yaptırın. 18-59 yaş arasında ve sağlıklıysanız 3'üncü doz için Turkovac da tercih edebilirsiniz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

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