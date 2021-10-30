Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 96 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 344 bin 163 testte 23 bin 96 vaka tespit edildi. 203 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 632 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 344 bin 163 testte 23 bin 96 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 203 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 632 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Haber : ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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