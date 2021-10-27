Koronavirüs günlük tablo! AÇIKLANDI 27 Ekim Covid 19 vaka sayısı kaç, kaç kişi öldü? Bugünkü korona tablosu açıklandı! Günlük covid tablosu

Koronavirüs günlük tablo! Bugün kaç korona vakası var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 27 Ekim korona tablosu açıklandı mı? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi sosyal medya hesaplarından vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta sayılarının olduğu koronavirüs tablosu açıklanıyor. Korona vaka sayısı 27 Ekim verileri açıklandı mı? Koronavirüs günlük tablo! 27 Ekim Covid 19 vaka sayısı kaç, kaç kişi öldü? Bugünkü korona tablosu açıklandı mı? Bugün kaç korona vakası var?

27 EKİM KORONA TABLOSU VE VAKA SAYILARI AÇIKLANDI MI?

Koronavirüs 27 Ekim Çarşamba günü verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı'nın " https://covid19.saglik.gov.tr/ " sitesi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. Bugün 26 bin 896 yeni vaka tespit edildi, 210 kişi vefat etti.

26 EKİM KORONA VAKA SAYILARI

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 26 Ekim'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 29 bin 643 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 232'den 215'e düştü. İyileşen hasta sayısı 31 bin 467 olurken toplam 356 bin 636 PCR testi yapıldı. 24 Ekim'de 24 bin seviyesine gerileyen vaka sayıları bugün tekrar 30 bin sınırına dayandı.

26 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

26 Ekim Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı.

26 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

26 Ekim korona tablosu açıklandı.

26EKİM SALI KORONAVİRÜS TESTİ SAYISI KAÇTIR?

26 Ekim Salı günü 362.213 kişiye test uygulanmıştır.

26 EKİM SALIGERÇEK VAKA SAYISI KAÇTIR?

26Ekim Salı 362.213 kişiye uygulanan testten 28.465 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

26 EKİM SALI KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

26 Ekim Salı günü 198 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

26 EKİM SALI KAÇ KİŞİ İYİLEŞTİ?

26 Ekim Salı günü 29.160 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

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