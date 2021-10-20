Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de toplanacak
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
-İHA-
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