Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de toplanacak - Haberler
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Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de toplanacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de toplanacak

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

-İHA-

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