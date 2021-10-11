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Korona testi pozitif çıkan muhtar: "Vatandaşlarımızı aşılarını mutlaka yaptırsın"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Korona testi pozitif çıkan muhtar:

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nin muhtarı Hasan Bodur'un korona testi pozitif çıktı.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Balıkesir'in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nin muhtarı Hasan Bodur'un korona testi pozitif çıktı. Bodur, "Vatandaşlarımız maske, mesafe ve hijyen konusuna çok dikkat etsinler. Aşılarını ise mutlaka yaptırmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Korona virüs testi pozitif çıkan Kadıköy Mahallesi Muhtarı Hasan Bodur, "İki aşımı Biontech tercihimle yaptırdım. Ancak geçtiğimiz hafta halsizlik ve ardından öksürük başladı. Nefes almakta da zorluk yaşadım. Aşı olduğuma dua ediyorum. Şu an tedavim devam ediyor. Vatandaşlarımız maske, mesafe ve hijyen konusuna çok dikkat etsinler. Aşılarını ise mutlaka yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Bu işin şakası yok" diye konuştu.

(Bekir Terzioğlu/İHA)

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