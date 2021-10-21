Korona ne zaman başladı?Türkiye'de ilk koronavirüs vakası ne zaman açıklandı? sorularının yanıtları araştırılıyor. Koronavirüsle mücadelede 2. yılın dolmasına az bir süre kala, aşılama tüm hızıyla devam etmekte. Peki, Türkiye'de COVID-19 pandemisi ne zaman başladı? Türkiye'de ilk koronavirüs vakası ne zaman açıklandı? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

KORONA NE ZAMAN BAŞLADI?

24 Ocak'ta Sağlık Bakanlığı tarafından havaalanlarına termal kameralar kuruldu. Bakanlık ayrıca Çin'den gelen yolcuları ilave taramalara tabi tutmaya başladı ve koronavirüs enfeksiyonunun belirtilerini gösteren herkesin karantinaya alınacağını bildirdi. Gösterimler daha sonra, çok sayıda onaylanmış vaka bildiren ülkeleri içerecek şekilde genişletildi. Havaalanlarındaki diğer tedbirler arasında kızılötesi taramalar, tüm gümrük kapılarının dezenfeksiyonu, ücretsiz maskeler ve talimat broşürleri dağıtılması yer aldı.

31 Ocak'ta Türk Hükûmeti, 34 Türk vatandaşını ve diğer ülke vatandaşlarını Vuhan'dan almak için bir uçak gönderdi. Diğer ülke vatandaşları arasında 7 Azerbaycanlı, 7 Gürcü ve 1 Arnavut bulunmaktaydı. Çin, yıllık 150 milyon maske üretiminin yanı sıra Türkiye'den 200 milyon maske sipariş etti. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

TÜRKİYE'DE İLK KORONAVİRÜS VAKASI!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının 11 Mart 2020 tarihinde tespit edildiğini açıklamıştı.

TÜRKİYE'DE PANDEMİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Dünya geneline yayılan COVID-19 salgınının Türkiye'deki ilk tespit edilen COVID-19 vakası Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Mart günü açıklandı. Ülkedeki virüse bağlı ilk ölüm ise 15 Mart 2020'de gerçekleşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Nisan 2020'de yaptığı açıklamada koronavirüs vakalarının tüm Türkiye'ye yayıldığını açıkladı. 1 Ağustos 2021 itibarıyla Türkiye'de koronavirüs ile enfekte olmuş toplam hasta sayısının 5.747.935 olduğu ve mevcut hastalardan 543 kişinin yoğun bakımda tedavi görmekte olduğu; şimdiye kadar iyileşen hasta sayısının 5.459.899 ve ölen hasta sayısının toplam 51.428 kişi olduğu bildirildi. Bugüne kadar toplam 68.120.075 test yapıldı. 14 Ocak 2021'de başlayan aşı uygulaması kapsamında 5 Mayıs 2021 itibari ile toplam 24 milyon 278 bin 886 kişiye aşı yapıldı. Bunlardan 14 milyon 327 bin 674 kişiye birinci doz aşı uygulanırken, 9 milyon 951 bin 212 kişiye ise ikinci doz aşı uygulandı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya en çok aşının uygulandığı ilk 5 şehir arasında yerini aldı. Ayrıca Türkiye dünyada; Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Hindistan, Birleşik Krallık ve Brezilya'nın ardından en çok aşı uygulayan 6. ülke oldu.

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