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Korkuteli-Elmalı yolunda sis etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Korkuteli-Elmalı yolunda sis etkili oluyor

Korkuteli'nde etkili olan yoğun sis nedeniyle Korkuteli-Elmalı yolunda görüş mesafesi yer yer 20-30 metreye kadar düştü.

KARAMAN (İHA) - Korkuteli'nde etkili olan yoğun sis nedeniyle Korkuteli- Elmalı yolunda görüş mesafesi yer yer 20-30 metreye kadar düştü.

Sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran sis, özellikle Korkuteli-Elmalı Karayolu Karaman belinde görüş mesafesini düşürdü. Sis farlarını açarak ilerlemeye çalışan sürücüler, görüş mesafesinin 20 metreye kadar düşmesi nedeniyle güçlük çekti.

Korkuteli Jandarma ekipleri, sürücülere yol üzerinde uyarı ve ikaz ederek dikkatli olmaları konusunda uyardı. - ANTALYA

Korkuteli-Elmalı yolunda sis etkili oluyor

Korkuteli-Elmalı yolunda sis etkili oluyor

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