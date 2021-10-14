Korkuteli'de jandarma, traktör sürücülerine reflektör dağıttı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde jandarma ekipleri, traktör sürücülerine reflektör dağıttı.

Jandarma Genel Komutanlığınca 2021 yılı traktör ve motosiklet kazaları ile mücadele yılı ilan etmesinin ardından traktör kazalarını azaltmaya yönelik "Reflektör Tak Görünür Ol" projesi hayata geçirildi. Bu kapsamda, Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığı ekipleri, ilçede traktör kazalarını önlemek amacıyla, "Reflektör Tak Görünür Ol" projesi çerçevesinde reflektör dağıttı. Kızılcadağ mahallesinde gerçekleşen reflektör dağıtımında Jandarma Trafik tim komutanlığı ekipleri toplamda 30 reflektör dağıtımı gerçekleştirdi. Verilen üçgen reflektörleri römorklara monte edildi. - ANTALYA