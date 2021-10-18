Korku oyunu Propnight, PC için duyuruldu

Geliştiriciliğini Fntastic'in yayıncılığını ise MyTona'nın yaptığı Propnight, fizik tabanlı hayatta kalma korku oyunudur. 30 Kasım tarihinde piyasaya sürülecek korku oyununun açık betası 18 Ekim tarihinde sonlanacaktır.

Klasik hayatta kalma korku teması çok oyunculu ve fizik tabanlı bir sistem ile birleştirildi. Propnight, bire karşı dört çok oyunculu bir yapıya sahip olarak küçük bir kasabada geçiyor. Gençler gizemli bir şekilde kaybolmaya devam ediyor. Bu kaybolmaların arkasında kim veya ne var?

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Fntastic tarafından geliştirilen, yaklaşan zombi MMO The Day Before'un arkasındaki geliştirici Propnight, dört genç kurtulanın oyuncu kontrolündeki bir katil tarafından takip edilirken bir kabustan kaçması gereken çok oyunculu bir PC oyunudur.

PROPNIGHT TANITIM FRAGMANI

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