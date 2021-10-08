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Körfez'de kentsel dönüşüm devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Körfez'de kentsel dönüşüm devam ediyor

Körfez Belediyesi, Kentsel Dönüşüm çalışmaları kapsamında ilçede riskli durumdaki 4 katlı binanın yıkım işlemini gerçekleştirdi.

Körfez Belediyesi, Kentsel Dönüşüm çalışmaları kapsamında ilçede riskli durumdaki 4 katlı binanın yıkım işlemini gerçekleştirdi.

Körfez Belediyesi, Kentsel Dönüşüm çalışmaları kapsamında ilçede riskli durumdaki 4 katlı binanın yıkım işlemini gerçekleştirdi. Esentepe Mahallesi Bıldırcın Sokakta bulunan bina sahipleri, binayı kentsel dönüşüme aldı ve riskli binanın yıkımı için gerekli işlemler yapıldı. Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri kontrolünde dün 4 katlı bina için yıkım çalışmaları başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte ilçede bulunan binaların yıkım işlemini gerçekleştiren Körfez Belediyesi ekipleri tarafından iki adet iş makinesi yıkıma başlarken, çevrede de geniş güvenlik önlemleri alındı. Ekipler, metruk durumda olan binanın yıkım işlemleri sonrasında ortaya çıkacak molozun da hemen kaldırılacağını belirtti. - KOCAELİ

Körfez'de kentsel dönüşüm devam ediyor

Körfez'de kentsel dönüşüm devam ediyor

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