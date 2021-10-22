Kore Savaşı'na katılan Türk askerleri anısına "Kore Günü Etkinlikleri" düzenlendi
Kore Savaşı'na katılan Türk askerleri için "Kore Günü Etkinlikleri" gerçekleştirildi.
Kore Savaşı'na katılan Türk askerleri için "Kore Günü Etkinlikleri" gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda etkinliklere ilişkin fotoğraflara yer verildi.
Paylaşımda, "Türk askerinin Kore'ye ayak bastığı 19 Ekim 1950 tarihinin 71'inci yıl dönümünde, Kore Harbi'ne katılan Türk tugayları ve muharebelerde şehit olan 721 personelin anısına Lüleburgaz Şehitliği ve 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında 'Kore Günü Etkinlikleri' düzenlendi. Tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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