Kore Savaşı'na katılan Türk askerleri anısına "Kore Günü Etkinlikleri" düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kore Savaşı'na katılan Türk askerleri anısına "Kore Günü Etkinlikleri" düzenlendi

AA / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel
Kore Savaşı'na katılan Türk askerleri anısına

Kore Savaşı'na katılan Türk askerleri için "Kore Günü Etkinlikleri" gerçekleştirildi.

Kore Savaşı'na katılan Türk askerleri için "Kore Günü Etkinlikleri" gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda etkinliklere ilişkin fotoğraflara yer verildi.

Paylaşımda, "Türk askerinin Kore'ye ayak bastığı 19 Ekim 1950 tarihinin 71'inci yıl dönümünde, Kore Harbi'ne katılan Türk tugayları ve muharebelerde şehit olan 721 personelin anısına Lüleburgaz Şehitliği ve 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında 'Kore Günü Etkinlikleri' düzenlendi. Tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Uluslararası Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu'na video mesaj gönderdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Uluslararası Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu'na video mesaj gönderdi Açıklaması

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Medya Forumu'na video mesaj gönderdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Medya Forumu'na video mesaj gönderdi Açıklaması

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hiçbir denetimin olmadığı sosyal medya mecraları hem demokrasiyi hem toplumsal barışı hem de devletlerin milli güvenliğini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir denetimin olmadığı sosyal medya mecraları hem demokrasiyi hem toplumsal barışı hem de devletlerin milli güvenliğini...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title