Kopya düzeneği kurdu, sınava girmeden yakalandı - Haberler
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Kopya düzeneği kurdu, sınava girmeden yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel
Kopya düzeneği kurdu, sınava girmeden yakalandı

MERSİN'in Silifke ilçesinde ehliyet sınavında kopya çekmek için düzenek kuran M.M. (27), görevlilerin dikkati sayesinde yakalandı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde ehliyet sınavında kopya çekmek için düzenek kuran M.M. (27), görevlilerin dikkati sayesinde yakalandı.

Silifke E-Sınav Merkezi'nde ehliyet sınavına giren M.M.'nin üzerinde arama yapan görevliler, korse içerisine gizlenmiş taşınabilir modem, karta yapıştırılmış telefon düzeneği, yaka düğmesine konulmuş kamera ve kulak içi kablosuz kulaklık buldu. M.M. yapılan işlemlerin ardından savcılık talimatıyla 'ÖSYM Kanunu'na muhalefet' suçundan polis tarafından gözaltına alındı.


Kopya düzeneği kurdu, sınava girmeden yakalandı

Kopya düzeneği kurdu, sınava girmeden yakalandı

Kopya düzeneği kurdu, sınava girmeden yakalandı

Kopya düzeneği kurdu, sınava girmeden yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Son Dakika Haberleri
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