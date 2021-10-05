Köprübaşı HİS Göletlerinde Bakım Çalışmaları Sürüyor

MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kış mevsimi öncesinde hayvan içme suyu göletleri yapım ve bakım çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Köprübaşı'na bağlı Karaelmacık Mahallesi'nde de 2 adet hayvan içme suyu göletinde başlatılan temizlik ve bakım çalışmaları tamamlandı.

Tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik projelerine devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın ekonominin canlanması adına yürüttüğü çalışmalar kapsamında Köprübaşı'na bağlı Karaelmacık Mahallesi'nde bulunan 2 adet hayvan içme suyu göletinde temizlik ve bakım çalışması tamamlandı. Kırsal Hizmet Daire Başkanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonrası göletin üreticiler için daha faydalı hale geldiği belirtilirken, Karaelmacık Mahallesi sakinleri, çalışmalar nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerine teşekkür etti.

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