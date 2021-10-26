Köpekleri yaşatmak için seferber oldular

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bakımsız ve ölüme terk edilen iki köpek, hayvanseverlerin çabası ile kurtuldu.

Seyitgazi ilçesinde iki köpeğin ölmek üzere olduğu ihbarını alan Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gülçin Yapıcı ve üyeler ilçeye gitti. Burada Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak ile iletişime geçen hayvanseverler iki köpeğe kısa sürede ulaştı. İlçede ilk bakımları yapılan köpekler ardından Eskişehir'e getirildi. Burada hayvanlar bir veteriner kliniğinde bakıma alındı. Köpeklerden birinin ön ayağı ampute edilirken diğerinin ise ilaç tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Konu hakkında konuşan Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gülçin Yapıcı, köpeklerin yeniden sağlıklarına kavuştukları için mutlu olduğunu söyledi. Yapıcı, kaymakam ve belediye başkanının kendilerine büyük destek verdiğini ifade ederek, "Biz ilk ihbar aldıktan sonra ilçeye gittik. Burada iki köpeğimize ulaştık. Oradaki bakımlarının ardından Eskişehir'e getirdik. Burada tedavileri sürüyor. Bir köpeğimizin ayağı ampute edildi. Diğerinin ilaçlarını temin ettik. Şuan tedavisi güzel gidiyor. Bize destek olan özellikle kaymakamımıza, belediye başkanımıza ve duyarlı üyelerimize teşekkür ederim" dedi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri