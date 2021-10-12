Köpekler 2021, kediler 2022 sonuna kadar çiplenecek

TARIM ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin (TVHB) 'Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmeliği' kapsamında, bu yıl sonuna kadar sahipli köpeklere, 2022 sonuna kadar da sahipli kedilere mikroçip enjekte edilmesi zorunlu hale getirildi. Mikroçipler sayesinde sahipli hayvanların kontrollerine ve yer bilgilerine kolayca ulaşılıp, hayvanların sokağa bırakılmasının önüne geçilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü ile TVHB arasında imzalanan 'Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik' protokolü, 26 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak bu sene hayata geçirildi. Yönetmelik kapsamında, sahipli köpeklere yıl sonuna kadar, sahipli kedi ve gelinciklere ise 2022 sonuna kadar deri altlarına mikroçip takılarak, elektronik ortamda kayıt altına alınması zorunlu hale getirildi. Hayvanlar, enjekte edilen mikroçip sayesinde sahibinin kimlik ve adres bilgileriyle eşleştirilecek. Bu sayede hayvanların sokağa atılmasının önüne geçilmesi, çalınan hayvanların bulunabilmesi ve hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması amaçlanıyor.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne 2,5 yaşındaki köpeğine çip taktırmaya gelen Neriman Özbirer de "3 köpek besliyorum. Köpeğime mikroçip taktırmaya geldim. İnsanlar doğum günü hediyesi olarak köpek getiriyor. Sıkıldıkları zaman sokağa atıyorlar. Bu mikroçip sayesinde bu tür olayların kalkacağını düşünüyorum" dedi.