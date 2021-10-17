Köpeğinin ayağını cam parçası kesti, doğada şişe bırakmadı - Haberler
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Köpeğinin ayağını cam parçası kesti, doğada şişe bırakmadı

Demirören Haber Ajansı / Şifanur Tavus - Haberler | Güncel
Köpeğinin ayağını cam parçası kesti, doğada şişe bırakmadı

Köpeğinin ayağını cam parçası kesti, doğada şişe bırakmadı ANKARA'da emekli Şenol Yurttaş (54), sabah yürüyüşünde köpeği cam parçasına basarak yaralanınca, doğadaki cam şişeleri toplamaya başladı.

Köpeğinin ayağını cam parçası kesti, doğada şişe bırakmadı

ANKARA'da emekli Şenol Yurttaş (54), sabah yürüyüşünde köpeği cam parçasına basarak yaralanınca, doğadaki cam şişeleri toplamaya başladı. 3 yılda doğadan 746 çuval şişe totoplayıp, belediyelere teslim eden Yurttaş, "İnsanlar doğayı kirletmekten vazgeçsinler. Birçok sokak köpeği var. Cam kırıkları hayvanların ayağını kesebilir. Ormanlar için de çok tehlikeli" dedi.

Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'nde oturan evli ve 3 çocuk babası Şenol Yurttaş, 2019 yılı Ocak ayında sabah yürüyüşü yaparken köpeği gelişi güzel atılan cam kırıklarına basınca ayağı kesildi. Köpeğin ayağındaki kesik, 4 ayda iyileşti. Yurttaş, o günden sonra doğaya atılan cam şişeleri toplamaya başladı. 3 yıldır Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde mahalle mahalle gezen Yurttaş, 746 çuval cam şişe toplayıp, belediyelere teslim etti. Yurttaş, bin çuval şişe toplama hedefine ulaşmak için her gün doğaya atılan cam şişeleri toplamaya devam ediyor.

Günde 4-5 saat şişe toplayan Yurttaş, yeşili, doğayı çok sevdiğini belirterek, "Bugüne kadar 746 çuval cam şişe topladım. Yaklaşık 500 tane de araç lastiği topladım. İnsanların doğaya verdiği zararı gözler önüne sermek istiyorum. İnsanlar gerçekten doğayı çok hor kullanıyorlar. Doğa bunları hak etmiyor. Kendime bin çuval cam şişe toplayacağıma dair hedef koydum. Hedefe yaklaştım. İnsanlar doğaya zarar vermesin diye mücadele ediyorum. Cam şişeleri doğaya atmaktan bir an önce vazgeçsinler" dedi.

Yurttaş, topladığı şişeleri ücretsiz belediyelere teslim ettiğini belirterek, "Belediyeler bu konuda çok duyarlı. Aradığım zaman şişeleri topladığım yerden araçla alıyorlar. Sanırım bin çuval hedefine ulaştıktan sonrada cam şişe toplamaya devam edeceğim. Şişelerin doğaya atılmaması gerektiğini birilerinin anlatması gerekiyor. Sosyal medyadan paylaşımlar yapıp dualar alıyorum. Bu bana yetiyor. Çok yoruluyorum ama gün sonunda belediyenin aracıyla çuvallar buradan giderken benim yorgunluğum da gidiyor. İnsanlar doğayı kirletmekten vazgeçsinler. Birçok sokak köpeği var. Cam kırıkları hayvanların ayağını kesebilir. Ormanlık alanlar için de çok tehlikeli. Doğanın dengesini bozmak istemiyorsan, arkanda ayak izinden başka bir şey bırakma" ifadelerini kullandı.

Köpeğinin ayağını cam parçası kesti, doğada şişe bırakmadı

Köpeğinin ayağını cam parçası kesti, doğada şişe bırakmadı

Köpeğinin ayağını cam parçası kesti, doğada şişe bırakmadı

Köpeğinin ayağını cam parçası kesti, doğada şişe bırakmadı

Köpeğinin ayağını cam parçası kesti, doğada şişe bırakmadı

Köpeğinin ayağını cam parçası kesti, doğada şişe bırakmadı

Demirören Haber Ajansı / Şifanur Tavus - Son Dakika Haberleri
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