Köpeğini ararken mahsur kaldığı falezlerde bu kez yaralı bulundu (2)

ANTALYA (DHA) - KURTARILAMADI

Antalya'da falezlerde yaralı bulunduktan sonra Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tamer A., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Tamer A.'nın cenazesi, morga götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri

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