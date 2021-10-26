Köpeğini ararken mahsur kaldığı falezlerde bu kez yaralı bulundu (2)
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel
KURTARILAMADIAntalya'da falezlerde yaralı bulunduktan sonra Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tamer A., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
ANTALYA (DHA) - KURTARILAMADI
Antalya'da falezlerde yaralı bulunduktan sonra Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tamer A., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Tamer A.'nın cenazesi, morga götürüldü.
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri
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