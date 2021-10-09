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Köpeği sürükleyen traktör sürücüsü gözaltında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Köpeği sürükleyen traktör sürücüsü gözaltında Traktörün sürücüsü fark etmeden köpeği sürüklediği iddia edildi Recep Özdeniz: "Arkasındaki köpeği görmemiş" Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde traktörün arkasına bağlanan bir köpek metrelerce sürüklenirken, olayla ilgili traktör sürücüsü...

TEKİRDAĞ (İHA) - Köpeği sürükleyen traktör sürücüsü gözaltında

Traktörün sürücüsü fark etmeden köpeği sürüklediği iddia edildi

Recep Özdeniz: "Arkasındaki köpeği görmemiş"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde traktörün arkasına bağlanan bir köpek metrelerce sürüklenirken, olayla ilgili traktör sürücüsü gözaltına alındı. İddiaya göre römorku traktöre bağlayan şahıs köpeği fark etmeden sürüklemiş. Ayrıca köpeğin ölmediği ve vatandaşlar tarafından tedavi edilip alındığı da öne sürüldü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesine bağlı İnecik Mahallesinde meydana gelen olayda, traktörün arkasına bağlanan bir köpek, metrelerce sürüklendi. Sürüklenen köpek, arkadan seyir halinde olan bir araçtaki vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Fark etmeden sürüklemiş

Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Uğur Avcı'da olay yerinde incelemede bulunurken, olayla ilgili traktör sürücüsü H.Ö. gözaltına alındı.

Köyde yaşayan sürücünün yakını Recep Özdeniz, burada çadır kuran vatandaşların köpeği römorka bağladığını ifade ederek, "Römorklar burada duruyordu. Günendi toplamak için burada çadır kuruyorlar. Köpeği de römorkun arkasına bağlıyorlar. Amcamınoğluda benim araba diyerek, arkasındaki köpeği görmemiş. Bakmamış arkasına, köpeğin bağlı olduğundan hiç haberi yok. O şekilde olmuş olay. Köpek ölmemiş" dedi.

Ayrıca römorka bağlandıktan sonra sürüklenerek yaralandığı iddia edilen köpeğin, sahipleri tarafından alınıp kendi imkanlarıyla tedavi edildikten sonra götürüldüğü de öne sürüldü.

Köpeği sürükleyen traktör sürücüsü gözaltında

Köpeği sürükleyen traktör sürücüsü gözaltında

Köpeği sürükleyen traktör sürücüsü gözaltında

Köpeği sürükleyen traktör sürücüsü gözaltında
İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Son Dakika Haberleri
Traktörün arkasına bağlanan köpek metrelerce sürüklendi

Traktörün arkasına bağlanan köpek metrelerce sürüklendi

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Haber: Köpeği sürükleyen traktör sürücüsü gözaltında - Haberler
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