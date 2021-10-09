Köpeği sürükleyen traktör sürücüsü gözaltında

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde traktörün arkasına bağlanan köpeği sürüklediği iddia edilen sürücü gözaltına alındı. Sürücünün köpeği fark etmeden traktörü çalıştırdığı iddia edilirken, köpek ise sahipleri tarafından tedavi edildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı İnecik Mahallesi'nde meydana gelen olayda, traktörün arkasına bağlanan bir köpek metrelerce sürüklendi. Sürüklenen köpek, arkadan seyir halinde olan bir araçtaki vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Fark etmeden sürüklemiş

Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Uğur Avcı'da olay yerinde incelemede bulunurken, olayla ilgili traktör sürücüsü H.Ö. gözaltına alındı.

Köyde yaşayan sürücünün yakını Recep Ö., burada çadır kuran vatandaşların köpeği römorka bağladığını ifade ederek, "Römorklar burada duruyordu. Günendi toplamak için burada çadır kuruyorlar. Köpeği de römorkun arkasına bağlıyorlar. Amcamınoğlu da benim araba diyerek, arkasındaki köpeği görmemiş. Bakmamış arkasına, köpeğin bağlı olduğundan hiç haberi yok. O şekilde olmuş olay. Köpek ölmemiş" dedi.

Ayrıca römorka bağlandıktan sonra sürüklenerek yaralandığı iddia edilen köpeğin, sahipleri tarafından alınıp kendi imkanlarıyla tedavi edildikten sonra götürüldüğü de öne sürüldü. - TEKİRDAĞ