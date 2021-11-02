KÖPEĞİ, KÖPEKLERİN SALDIRISINDAN ELİNDEKİ POŞETLE KURTARDI - Haberler
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KÖPEĞİ, KÖPEKLERİN SALDIRISINDAN ELİNDEKİ POŞETLE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 12 köpeğin saldırısına uğrayan köpek, bir kişinin elindeki poşetle yaptığı müdahaleyle kurtuldu.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 12 köpeğin saldırısına uğrayan köpek, bir kişinin elindeki poşetle yaptığı müdahaleyle kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kızıltepe ilçesi Özgürlük Meydanı'nda bir köpek, 12 köpeğin saldırısına uğradı. Durumu fark eden kişi elindeki poşetle saldırgan köpeklere müdahale etti. Elindeki poşeti köpeklere doğru savuran kişinin yardımına bir başka kişinin daha gelmesiyle köpekler uzaklaştırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KÖPEĞİ, KÖPEKLERİN SALDIRISINDAN ELİNDEKİ POŞETLE KURTARDI

KÖPEĞİ, KÖPEKLERİN SALDIRISINDAN ELİNDEKİ POŞETLE KURTARDI

KÖPEĞİ, KÖPEKLERİN SALDIRISINDAN ELİNDEKİ POŞETLE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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