Köpeğe çarpmak istemedi, hastanelik oldu

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran araç sürücüsü kaza yaptı. Sürücü hastanelik oldu.

Kaza, Muratlı'nın Ballıhoca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 59 ND 395 plakalı Doblo marka aracın sürücüsü H.B. (43), önüne aniden çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yoldan çıkarak takla attı.

Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapılırken, sürücü ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Buradan Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza bölgesine giden Jandarma ekipleri ise, olaya ilişkin soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ

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