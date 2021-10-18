Köpeğe çarpan araç şarampole yuvarlandı: 1 ağır yaralı - Haberler
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Köpeğe çarpan araç şarampole yuvarlandı: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Köpeğe çarpan araç şarampole yuvarlandı: 1 ağır yaralı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole yuvarlandı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Kırkağaç ilçesi Gelenbe Mahallesi D-565 karayolu üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. O.N.E. (47) idaresindeki 45 V 0915 plakalı otomobil, Balıkesir istikametine giderken önüne çıkan köpeğe çarptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yolun sağ tarafında bulunan şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, 112 ekipleri tarafından Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis inceleme başlattı. - MANİSA

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