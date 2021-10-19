Son dakika! Kopan elektrik telleri yangın çıkardı

ÇORUM (İHA) - - Kopan elektrik telleri yangın çıkardı

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde, bir inşaattan düşen malzemeler elektrik tellerini kopardı. Kopan elektrik tellerinin kısa devre yapması sonucu bir evin ocağı bomba gibi patladı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

İddialara göre, Hacettepe Mahallesi 11074 Sokak'ta bir inşaattan düşen malzemeler elektrik tellerini kopardı. Elektrik tellerinin kısa devre olması sonucu Haydar Akpınar'a ait evin mutfak kısmında bulunan ocağın bomba gibi patlaması sonucu evde yangın çıktı. Ev sahibi ve mahalle sakinleri durumu hemen 112'ye bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sonucu alevler evin tamamına yayılmadan yangın söndürüldü. Elektrik tellerinin kısa devre olması sonucu civarda bulunan birçok evdeki elektronik eşyaların da zarar gördüğü öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.