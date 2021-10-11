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Kooperatifçiler Muğla'da buluştu

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Kooperatifçiler Muğla'da buluştu

Muğla'da su ürünleri üreten kooperatif temsilcileri Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi ev sahipliğinde Köyceğiz'de bir araya geldi.

MUĞLA (Habermetre) - Muğla'da su ürünleri üreten kooperatif temsilcileri Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi ev sahipliğinde Köyceğiz'de bir araya geldi. Çandır Mahallesi'deki kooperatif tesislerini gezen temsilciler, hem bilgi aldı hem de stres attı. Muğla'da su ürünleri alanında üretim yapan kooperatif temsilcileri Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi DALKO'nun ev sahipliğinde Köyceğiz'de toplandı.

Çandır Mahallesi'deki DALKO tesislerini gezen katılımcılar incelemelerde bulundu, bilgi aldı.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, kooperatif tesislerindeki incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, yaklaşık 500 ortaklı DALKO'nun, Muğla'da ve ülkede kooperatiflerin ortak üretimine rol modellik yapabilecek bir başarı öyküsü barındırdığını söyledi.

DALKO'nun başarısını Muğla'da faaliyet gösteren yaklaşık 30 su ürünleri kooperatifleriyle de paylaşmak istediklerini belirten Saylak, "Burada amacımız bu başarı modelini diğer kooperatiflerimizin de görerek, birlikte ortak davranarak neler üretebiliriz, varsa sorunları nasıl aşabiliriz noktasında bir araya geldik. Katılımcılar buradaki çalışmalardan son derece mutlu oldular. " dedi.

DALKO Başkanı Arif Yalılı ise kooperatifin bilgi ve birikimlerini diğer kooperatiflerle paylaşmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kooperatiflerin birbirine destek olup daha da ileriye gitmesini amaçladıklarını vurgulayan Yalılı, "DALKO olarak Türkiye'de en iyi su ürünleri kooperatifiyiz. Bu tecrübelerimizi paylaşmaktan ve böyle bir çalışmaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. " ifadelerini kullandı. Kooperatif üyeleri tesislerdeki incelemenin ardından tekneyle stres attı. muğla su ürünleri kooperatif dalyan

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Haber: Kooperatifçiler Muğla'da buluştu - Haberler
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