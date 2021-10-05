Kooperatif çalışmaları Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nın çehresini değiştirdi - Haberler
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Kooperatif çalışmaları Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nın çehresini değiştirdi

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Kooperatif çalışmaları Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nın çehresini değiştirdi

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, yaptıkları çalışmalarla balıkçı barınağının kentin gözde yerlerinden biri haline geldiğini söyledi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, yaptıkları çalışmalarla balıkçı barınağının kentin gözde yerlerinden biri haline geldiğini söyledi.

Pehlivanoğlu, AA muhabirine, eskiden insanların kötü görüntüsü nedeniyle barınağa uğramaktan çekindiğini söyledi.

Yapılan düzenlemelerin ardından balıkçı barınağının kentin uğrak noktalarından olduğunu anlatan Pehlivanoğlu, "Balıkçı barınağı eskiden bu kadar tercih edilmiyordu. Şimdi insanlar buraya daha sık gelmeye başladı. Çocuklar gelip burada hayvanlarla zaman geçiriyor. Aileler ve diğer vatandaşlar keyifle çaylarını içiyor. Daha güzel bir görünüme sahip olan barınak nezih bir mekan haline geldi. Balıkçılarımıza da rahat bir ortam sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Pehlivanoğlu, barınağın kentin simgesi haline geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Balıkçı barınağı, kooperatifimizin bünyesinde yapılacak çalışmalarla daha da güzel olacak. Buraya hem vatandaşlar için hem de balıkçı arkadaşlarımız için güzel projeler yapacağız. Biz insanlara, kentimize güzel eser bırakmak için gayret ediyoruz. Buranın nezih bir yer olması insanları mutlu ediyor. Şehir dışından gelen insanlar burada huzur buluyor. Herkesin balıkçı barınağından güzel anılarla ayrılması her zaman buraya gelmesi için gayret ediyoruz."

Kooperatif çalışmaları Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nın çehresini değiştirdi

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kooperatif çalışmaları Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nın çehresini değiştirdi - Haberler
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