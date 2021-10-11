Kooperatif Başkanı ve Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlarından Kaymakam AKPINAR' a Ziyaret

ISPARTA (Habermetre) - Kooperatif Başkanı ve Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlarından Kaymakam AKPINAR' a Ziyaretİl Ticaret Müdürü Mehmet Akif ÜLGER, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Isparta Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zuhal Emine BÜYÜKÇULCU, Gülümse Kadın Kooperatifi Başkanı Dilek GÜNDÜZ ve yönetimleri Kaymakamı ziyarete geldiler. Kaymakam AKPINAR' a Atabey Kaymakamlığı ile yürütülen çalışmalar ve kooperatifçilik ile ilgili bilgi verdiler.

Habermetre - Son Dakika Haberleri