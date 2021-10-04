KONYAALTI BELEDİYESİ, MİNİK HAYVANSEVERLERİ AĞIRLADI - Haberler
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KONYAALTI BELEDİYESİ, MİNİK HAYVANSEVERLERİ AĞIRLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi, minik hayvanseverleri misafir ederek çocukların keyifli vakit geçirmelerini sağladı.

KONYAALTI, ANTALYA (DHA) - Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi, minik hayvanseverleri misafir ederek çocukların keyifli vakit geçirmelerini sağladı.

Konyaaltı Belediyesi, 'Hayvanları Koruma Günü' dolayısıyla kreş öğrencilerini Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ağırlayarak, çocukların hayvanlarla vakit geçirmesini sağladı. Minik öğrenciler, uzman personeller eşliğinde rehabilitasyon merkezini gezerek, sokak hayvanları hakkında bilgi aldı. YAVRU KEDİNİN KALP ATIŞINI DİNLEDİLER

Kreş öğrencileri, yavru köpek ve kedileri severek, keyifli zaman geçirdi. Minikler ziyaretin sonunda bir sürprizle karşılaştı. Barınakta görevli veterinerler, öğrencilere stetoskop yardımıyla yavru bir kedinin kalp atışlarını dinletti. Minik öğrenciler kedinin kalp atışlarını dinlerken mutlulukları gözlerine yansıdı.

KEDİ VE KÖPEKLERİN KORUYUCULARI SERTİFİKASI

Kreş öğrencileri, Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaretinde yanlarında getirdikleri mamaları, barınak görevlilerine teslim ederek örnek bir davranış sergiledi. Barınak görevlileri ise Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in barınağa gelen küçük ziyaretçilere verilmek üzere minikler hayvanseverlere 'Kedi ve Köpeklerin Koruyucuları' sertifikası ve mama kabı vererek, çocuklara güzel ve anlamlı bir hatıra bırakmalarını sağladı. Öte yandan belediyenin veteriner hekimleri hafta boyunca okul ziyaretlerinde bulunarak öğrencilere hayvanlara nasıl davranmaları gerektiğini anlattı.

KONYAALTI BELEDİYESİ, MİNİK HAYVANSEVERLERİ AĞIRLADI

KONYAALTI BELEDİYESİ, MİNİK HAYVANSEVERLERİ AĞIRLADI

KONYAALTI BELEDİYESİ, MİNİK HAYVANSEVERLERİ AĞIRLADI

KONYAALTI BELEDİYESİ, MİNİK HAYVANSEVERLERİ AĞIRLADI
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