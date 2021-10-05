Konya ve Kars'ta ikinci doz aşı oranı yüzde 65'i, Bingöl'de yüzde 55'i geçti

BİNGÖL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya ve Kars'ta ikinci doz Kovid-19 aşısı olanların oranının yüzde 65'i, Bingöl'de ise yüzde 55'i geçtiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Konya ve Kars'ta bugün yüzde 65'i geçti. Bu iki ilimizin haritadaki rengi artık sarı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yüzde 75'i aşmak üzere yarışalım." ifadelerini kullandı.

Bingöl'de ise ikinci doz aşı oranının yüzde 55'i geçtiğini belirten Koca, bu ilin Kovid-19 aşılama haritasındaki renginin turuncu olduğunu kaydetti.